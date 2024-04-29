الذهب يتراجع مع انحسار آمال خفض الفائدة الأمريكية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب، يوم الاثنين ،مع انحسار آمال خفض مبكر للفائدة الأمريكية هذا العام، بينما تحول التركيز إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة التي تصدر هذا الأسبوع لاستجلاء المزيد من المؤشرات على السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 03:34 بتوقيت جرينتش، انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5٪؜ إلى 2327.09 دولاراً للأوقية (الأونصة)، كما ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4٪؜ إلى 2338.30 دولاراً للأوقية.

وتجتمع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي الأمريكي غداً الثلاثاء، يوم الأربعاء المقبل، وتصدر بيانات وظائف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة، وكلاهما من العوامل المهمة للأسواق هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في نطاق بين 5.25 و5.5 بالمئة خلال هذا الاجتماع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3٪؜ إلى 27.24 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.5٪؜ إلى 19.95 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.1٪؜ إلى 954.94 دولاراً للأوقية.