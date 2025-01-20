الذهب يتراجع مع انحسار التوترات وترقب الأسواق لقرارات ترامب

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب، في المعاملات المبكرة الاثنين، مع انحسار التوتر في الشرق الأوسط، الأمر الذي خفف الطلب على أصول الملاذ الآمن، فيما يترقب المستثمرون تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب والوضوح بشأن سياسات الإدارة المقبلة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2690.81 دولارا للأونصة (الأوقية)، بحلول الساعة 0140 بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2734.90 دولارا للأونصة،

وتترقب أطراف السوق تنصيب ترامب في وقت لاحق الاثنين، ومن المتوقع أن تتسبب سياساته المتعلقة بالرسوم الجمركية في تأجيج التضخم وإشعال حروب تجارية واحتمال زيادة جاذبية أصول الملاذ الآمن.

وسيعتمد المسار المستقبلي للفائدة الأميركية على مدى جدية الإدارة المقبلة في تنفيذ تعهدات ترامب السياسية.

ووفقا لأغلبية طفيفة من خبراء الاقتصاد، فمن المرجح أن يبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع 29 يناير وأن يستأنف خفضها في مارس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 30.13 دولارا للأونصة. ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 944.25 دولارا للأونصة. وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 940.05 دولارا للأونصة.