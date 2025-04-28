الذهب يتراجع مع انحسار التوترات الأمريكية الصينية وارتفاع الدولار

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة يوم الاثنين، مع انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة وأثر سلباً على الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب، في حين عزز ارتفاع الدولار الضغوط على المعدن النفيس.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.4% ليصل إلى 3,272.89 دولاراً للأوقية، اعتباراً من الساعة 02:20 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي له عند 3,500.05 دولارات في 22 أبريل/ نيسان الجاري.

كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% إلى 3,283.70 دولارات.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات بشأن الرسوم الجمركية مع الصين جارية.

وكانت إدارة ترامب قد أشارت الأسبوع الماضي إلى انفتاحها على تهدئة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وهي الحرب التي أثارت مخاوف من ركود اقتصادي.

ويُنظر إلى الذهب تقليدياً كوسيلة للتحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، ويزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

في غضون ذلك، ذكر العديد من المشاركين في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن إدارة ترامب لا تزال متضاربة في مطالبها من الشركاء التجاريين المتضررين من الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها.

وبين المعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى 32.70 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.6% إلى 965.70 دولاراً، بينما خسر البلاديوم 1% ليصل إلى 939.00 دولاراً.