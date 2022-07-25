سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الذهب يتراجع مع اقتراب رفع سعر الفائدة الأميركية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-25T05:25:14+0000
الذهب يتراجع مع اقتراب رفع سعر الفائدة الأميركية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب والنفط في بداية تعاملات، اليوم الإثنين، مع اقتراب رفع سعر الفائدة الأميركية الأربعاء المقبل، وهو ما سيدعم الدولار الأميركي، كما يؤجج المخاوف من الحد من نمو الطلب على الوقود بالولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وهبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول 0.14% إلى 1742.9 دولاراً للأونصة، فيما استقرت أسعار الذهب الفورية عند 1727.87 دولاراً للأونصة.

وارتفع الدولار 0.1% مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب المُقيم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وعلى الرغم من أنه يُنظر إلى الذهب على أنه تحوط ضد التضخم فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 18.48 دولاراً للأونصة وانخفض البلاتين 0.6% إلى 868.62 دولاراً، كما تراجع البلاديوم 1.5% إلى 1999.94 دولاراً.

related

أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الخميس

Date: 2021-03-18 08:24:16
أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الخميس

تعرف على أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الثلاثاء

Date: 2021-04-13 07:42:08
تعرف على أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الثلاثاء

الذهب العراقي يعاود الهبوط في الأسواق المحلية

Date: 2021-06-10 09:04:40
الذهب العراقي يعاود الهبوط في الأسواق المحلية

استقرار أسعار الذهب "المحلي والأجنبي" في الاسواق العراقية

Date: 2021-07-28 08:47:23
استقرار أسعار الذهب "المحلي والأجنبي" في الاسواق العراقية

مكاسب ثمينة للذهب وسط مخاوف من متغيرات "دلتا"

Date: 2021-08-11 05:30:55
مكاسب ثمينة للذهب وسط مخاوف من متغيرات "دلتا"

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في الأسواق العراقية

Date: 2022-01-17 08:51:05
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في الأسواق العراقية

استقرار السوق العالمية بعد كلمات بايدن "السرية"

Date: 2022-02-24 20:16:15
استقرار السوق العالمية بعد كلمات بايدن "السرية"

ارتفاع جنوني بأسعار الذهب في إقليم كوردستان (صور)

Date: 2022-02-25 10:05:07
ارتفاع جنوني بأسعار الذهب في إقليم كوردستان (صور)