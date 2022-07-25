الذهب يتراجع مع اقتراب رفع سعر الفائدة الأميركية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب والنفط في بداية تعاملات، اليوم الإثنين، مع اقتراب رفع سعر الفائدة الأميركية الأربعاء المقبل، وهو ما سيدعم الدولار الأميركي، كما يؤجج المخاوف من الحد من نمو الطلب على الوقود بالولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وهبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول 0.14% إلى 1742.9 دولاراً للأونصة، فيما استقرت أسعار الذهب الفورية عند 1727.87 دولاراً للأونصة.

وارتفع الدولار 0.1% مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب المُقيم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وعلى الرغم من أنه يُنظر إلى الذهب على أنه تحوط ضد التضخم فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 18.48 دولاراً للأونصة وانخفض البلاتين 0.6% إلى 868.62 دولاراً، كما تراجع البلاديوم 1.5% إلى 1999.94 دولاراً.