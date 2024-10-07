الذهب يتراجع مع ازدياد الرهانات على خفض الفائدة الأمريكية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، مع ازدياد الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية بشكل أقل في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بعد بيانات قوية للوظائف، في حين ينتظر المستثمرون بيانات التضخم وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي للحصول على مزيد من الإشارات.

وانخفض الذهب الفوري 0.2 في المائة إلى 2647.49 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 04:32 بتوقيت غرينتش.

واستقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة عند 2667.10 دولار.

وتسبّب تقرير الوظائف الأقوى من المتوقع في سبتمبر (أيلول) الماضي، والذي صدر يوم الجمعة، في تهدئة التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير، الشهر المقبل، مما عزَّز الدولار.

ويتوقع المتعاملون، الآن، احتمالاً بنسبة 98 في المائة أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فقط، الشهر المقبل.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 32.11 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.4 في المائة إلى 983.67 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.6 في المائة إلى 1017.63 دولار للأوقية.