الذهب يتراجع مع ارتفاع عائدات الخزانة الأمريكية والدولار

شفق نيوز/ تراجع الذهب، يوم الأربعاء، مع تزايد قوة الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية مما ضغط على المعدن الأصفر، بينما واصلت الأسواق تتبع التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2909.86 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:27 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه نحو واحد بالمئة يوم الثلاثاء، في حين استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2920.70 دولارا.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات من أدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، مما قلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا، في حين ارتفع مؤشر الدولار أيضا.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في تاستليف إن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية والتعافي الطفيف للدولار الأميركي ربما يشكلان ضغوطا على الأسعار.

دخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا حيز التنفيذ الثلاثاء، إلى جانب مضاعفة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20%، مما أشعل حروباً تجارية قد تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي وترفع الأسعار بالنسبة للأميركيين الذين ما زالوا يعانون من سنوات من التضخم المرتفع.

وردت الصين وكندا بفرض مجموعة من الرسوم الجمركية على مجموعة من السلع الأميركية، ومن المتوقع أن ترد المكسيك يوم الأحد .

وساعدت سياسات ترامب، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها من المرجح أن تؤدي إلى إثارة حالة من عدم اليقين الاقتصادي، على ارتفاع الذهب كملاذ آمن بأكثر من 10% حتى الآن هذا العام.

ولم يطرأ تغير يذكر على الفضة في المعاملات الفورية عند 31.93 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 958.41 دولارا. وزاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 945.97 دولارا.