الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع الدولار على الرغم من أن الآمال بتباطؤ رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة حدت من مزيد من الخسائر.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4٪ إلى 1910.48 دولارًا للأوقية اعتبارًا من الساعة 03:04 بتوقيت جرينتش، في حين بلغت الأسعار يوم الإثنين 1929 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ أواخر أبريل نيسان 2022.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1912.70 دولاراً.

ارتفع الدولار 0.3 ٪. الدولار القوي يجعل الذهب أقل جاذبية للمشترين بعملات أخرى.

وفقًا لمحللي الصناعة، من المتوقع أن تصل أسعار الذهب إلى مستويات قياسية أعلى من 2000 دولار للأوقية هذا العام، وإن كان ذلك مع قليل من الاضطراب، حيث يبطئ بنك الاحتياطي الفيدرالي وتيرة الزيادات ويتوقف في النهاية عن زيادتها.

بالنسبة للمعادن الاخرى انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.8 ٪ إلى 24.20 دولارًا، واستقر البلاتين عند 1062.50 دولار ، بينما ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1754.37 دولارا.