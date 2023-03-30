الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار، كما أدت تهدئة المخاوف حيال النظام المصرفي العالمي إلى زيادة الإقبال على المخاطرة وكبحت بعض مساعي شراء المعدن الذي يعد ملاذا آمنا.

وبحلول الساعة 03:46 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1960.52 دولارا للأوقية (الأونصة)، متراجعا لجلسة ثانية، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1977.00 دولارا.

وصعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما يجعل المعدن النفيس أغلى ثمنا بالنسبة للمشترين الحائزين لعملات أخرى.

وارتفع الذهب فوق مستوى 2000 دولار بعد الانهيار المفاجئ لبنكين أمريكيين هذا الشهر، لكنه تخلى عن المكاسب منذ ذلك الحين مع تدخل السلطات بإجراءات إنقاذ، مثل استحواذ يو.بي.إس على بنك كريدي سويس المتعثر وصفقة شراء بنك فيرست سيتيزنز بانكشيرز لبنك سيليكون فالي المنهار.

وينتظر المشاركون في السوق الآن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة التي تصدر‭ ‬يوم الجمعة، وهي مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بحثا عن مزيد من المؤشرات على السياسة النقدية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.32 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 965.51 دولارا، في حين ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1440.61 دولارا.