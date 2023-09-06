الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار، مع ارتفاع عائدات السندات لأجل 10 سنوات عند أعلى مستوياتها في أسبوع واحد.

وتتراجع العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.04% إلى 1952 دولاراً للأوقية، فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.05% إلى 1927 دولاراً للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.17% إلى 104.587 نقطة.

وظل الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوياته في ستة أشهر التي سجلها يوم الثلاثاء، بينما كانت عائدات السندات لأجل 10 سنوات عند أعلى مستوياتها في أسبوع واحد، وهو ما حد من ارتفاعات الذهب، حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب مكلفًا لحاملي العملات الأخرى.

بالنسبة للمعادن الاخرى استقر سعر الفضة الفورية عند 23.53 دولارًا للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.3٪ إلى 923.16 دولارًا، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.1٪ إلى 1213.46 دولارًا.