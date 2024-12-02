الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وجني الأرباح

شفق نيوز/ أوقفت أسعار الذهب موجة صعود استمرت أربع جلسات لتهبط، يوم الاثنين، تحت ضغط من قوة الدولار الأمريكي وعمليات جني الأرباح، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية مهمة للحصول على مؤشرات على توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2636.38 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:04 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.8 بالمئة إلى 2658.80 دولارا للأوقية.

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي: "واجه المعدن الأصفر بعض عمليات جني الأرباح مؤخرًا مع قيام المشاركين في السوق بتصفية بعض علاوة المخاطر الجيوسياسية ، إلى جانب قوة الدولار الأمريكي".

ومن المقرر صدور بيانات أمريكية رئيسية هذا الأسبوع تشمل الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة وتقرير التوظيف الصادر عن ADP وتقرير الرواتب.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 30.39 دولارا للأوقية، وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 944.20 دولارا، وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 975.44 دولارا.