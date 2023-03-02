الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وتزايد قلق المستثمرين

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع صعود الدولار فيما عززت مجموعة جديدة من البيانات الاقتصادية العالمية مخاوف المستثمرين إزاء بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لوقت أطول من المتوقع.

وبحلول الساعة 03:15 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1833.57 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعدما وصل لأعلى مستوى في أسبوع أمس الأربعاء.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1838.50 دولاراً.

وعلى الرغم من اعتباره تحوطا ضد التضخم، يؤدي رفع الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وصعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما يجعل المعدن الأصفر أغلى ثمنا بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 20.90 دولارا للأوقية، وخسر البلاديوم 0.8 بالمئة مسجلا 1428.85 دولارا.

ونزل البلاتين 0.5 بالمئة إلى 950.64 دولارا بعد أن سجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة.