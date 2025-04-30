الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وتخفيف التوترات التجارية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، تحت ضغط من ارتفاع الدولار وانحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.

انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3,308.32 دولارات للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 02:42 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.5% لتصل إلى 3,317.50 دولارا.

وقال نيكولاس فرابيل، رئيس الأسواق المؤسسية العالمية لدى إيه بي سي ريفاينري، إن هناك تعافٍ طفيف في قوة الدولار على نطاق واسع، مما أدى إلى تراجع طفيف في الذهب.

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء على أمرين لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية على السيارات من خلال مزيج من الائتمانات والإعفاءات من الرسوم الأخرى على المواد.

وهي التطورات التي خففت من مخاوف المستثمرين بشأن سياساته التجارية غير المنتظمة.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.93 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 971.90 دولارا، وخسر البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 931.84 دولارا.