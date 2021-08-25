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الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-25T06:33:47+0000
الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء، حيث أدى الارتفاع الطفيف في الدولار وزيادة الرغبة في المخاطرة إلى إضعاف جاذبية المعدن كملاذ آمن.

وتراجع الذهب الفوري بنسبة 0.5٪ إلى 1793.59 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 03:48 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.7٪ إلى 1795.90 دولارًا.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 ٪ ، مما قلل من جاذبية الذهب لأولئك الذين يحملون عملات أخرى ، في حين احتفظت الأسهم الآسيوية بمكاسبها الأخيرة.

وينتظر المستثمرون الآن خطابا باول في الندوة الاقتصادية السنوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول ، وايومنغ ، في 27 أغسطس لمعرفة ما إذا كان يعطي جدولًا زمنيًا لسحب التحفيز.

وتراجعت الفضة 0.7٪ إلى 23.66 دولارًا للأونصة ، بينما انخفض البلاتين بنسبة 1.2٪ إلى 999.61 دولارًا. ونزل البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 2431.81 دولار.

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