الذهب يتراجع أمام صعود أسعار الدولار ومخاوف من التضخم

شفق نيوز- بغداد

تراجعت أسعار الذهب، صباح الاثنين، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط واستمرار تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، ما عزز المخاوف من تصاعد التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وانخفض الذهب الفوري بنسبة 0.6% ليصل إلى 4684.32 دولار للأونصة، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.8% إلى 4692.70 دولار.

وجاء التراجع بالتزامن مع ارتفاع الدولار، ما جعل الذهب المسعّر بالعملة الأميركية أكثر كلفة على حائزي العملات الأخرى، إضافة إلى عودة التوترات الجيوسياسية بعد رفض الرئيس الأميركي الرد الإيراني على مقترح لإجراء محادثات سلام.

وأدى استمرار إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط وشح الإمدادات العالمية، ما زاد المخاوف من موجة تضخم جديدة قد تدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة، وهو ما يضغط عادة على الذهب باعتباره أصلاً لا يدرّ عائداً.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر نيسان/أبريل، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.7% إلى 80.88 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاتين 0.6% إلى 2042.71 دولار، وانخفض البلاديوم 0.4% إلى 1484.99 دولار.