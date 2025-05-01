الذهب يتراجع لأدنى مستوى في أسبوعين مع انحسار المخاوف التجارية

شفق نيوز/ تراجع الذهب، يوم الخميس، ليبلغ أدنى مستوياته في أسبوعين مع انحسار جاذبيته كملاذ آمن بفعل قوة الدولار وتراجع التوترات التجارية، في وقت يترقب فيه المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.8% إلى 3228.70 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:11 بتوقيت غرينتش، مسجلًا أدنى مستوى له منذ منتصف أبريل/نيسان.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لديه اتفاقيات تجارية "محتملة" مع كل من الهند وكوريا الجنوبية واليابان، في إطار مساعيه لتحويل سياسة التعريفات الجمركية إلى اتفاقيات تجارية.

وفي السياق ذاته، قال إيليا سبيفاك، رئيس الاقتصاد العالمي في مؤسسة تاستليف: "تراجع الذهب مع تراجع المخاوف بشأن الحرب التجارية، لكن ثقة السوق لا تزال متزعزعة مع تفاعل المستثمرين مع العناوين الرئيسية يوميًا".

وينتظر السوق تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.6% إلى 32.09 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.8% إلى 958.86 دولارًا، بينما خسر البلاديوم 0.2% ليصل إلى 935.88 دولارًا.