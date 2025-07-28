الذهب يتراجع لأدنى مستوى في أسبوعين بعد اتفاق أمريكا- أوروبا

شفق نيوز- متابعات

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، اليوم الإثنين، بعدما أبرمت الولايات المتحدة اتفاقًا تجاريًا إطارياً مع الاتحاد الأوروبي، خفف من المخاوف المتعلقة بحرب تجارية شاملة، وعزّز شهية المستثمرين نحو الأصول الخطرة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 3332.18 دولارًا للأوقية، بحلول الساعة 02:08 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 17 يوليو/تموز. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بالنسبة نفسها إلى 3331.60 دولارًا.

الاتفاق، الذي أُعلن يوم الأحد، ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على أغلب السلع الأوروبية، أي نصف النسبة التي كانت مهددة سابقاً، الأمر الذي جنّب الطرفين حربًا تجارية واسعة النطاق، رغم بقاء بعض الملفات الخلافية، مثل الرسوم على المشروبات الروحية، دون حل.

في المقابل، تحسّنت شهية المخاطرة لدى المستثمرين، مع صعود الأسهم الأميركية والأوروبية، وتقدُّم عقود مؤشرات الأسواق، بالتزامن مع استعداد كبار المفاوضين الأميركيين والصينيين للاجتماع في ستوكهولم في وقت لاحق اليوم، في محاولة لتمديد الهدنة التجارية بين البلدين.

ومن جانب السياسة النقدية، يترقب المستثمرون نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي ينتهي يوم الأربعاء، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة ضمن النطاق الحالي البالغ 4.25% – 4.50%.

وفي سوق المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.2% إلى 38.23 دولارًا للأوقية، كما زاد البلاتين 0.6% ليصل إلى 1409.50 دولارًا، وارتفع البلاديوم بالنسبة نفسها إلى 1227.76 دولارًا.