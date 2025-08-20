الذهب يتراجع لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع بفعل قوة الدولار

شفق نيوز - بغداد / أربيل

سجلت أسعار الذهب أدنى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع، يوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون ندوة جاكسون هول التي يعقدها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري بحثاً عن إشارات حول السياسة النقدية.

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3313.51 دولاراً للأوقية بحلول الساعة الـ 02:40 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ الأول من أغسطس.

كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم ديسمبر بنسبة 0.1% إلى 3355.50 دولاراً للأوقية.

كما استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء نشر قوات برية في أوكرانيا، لكنه أشار إلى إمكانية تقديم دعم جوي ضمن اتفاق لإنهاء الحرب، فيما أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالمحادثات مع واشنطن واعتبرها “خطوة كبيرة نحو السلام

ومن المقرر أن يصدر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو في وقت لاحق اليوم، بينما ينتظر المستثمرون كلمة رئيس البنك جيروم باول في ندوة جاكسون هول يوم الجمعة. وتشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى احتمال خفضين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما هذا العام، أولها في سبتمبر.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3% إلى 37.26 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2% إلى 1308.90 دولارات، بينما انخفض البلاديوم 0.7% إلى 1106.83 دولارات.