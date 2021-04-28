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الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى في أسبوع

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-28T08:12:17+0000
الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى في أسبوع

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أسبوع، يوم الأربعاء، بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية قبل بيان سياسة الاحتياطي الفيدرالي .

وانخفض الذهب الفوري بنسبة 0.5 ٪ إلى 1767.66 دولارًا للأوقية 06:25 توقيت جرينتش ، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 20 أبريل في 1،765.70 دولار في وقت سابق من اليوم. وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.6٪ إلى 1769.00 دولارًا للأونصة.

وقفزت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى منذ 15 أبريل نيسان ما يزيد من تكلفة فرصة الاحتفاظ بالذهب.

ويترقب المستثمرون الآن بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يتوقع أن يعطي دلائل عن مستقبل السياسة النقدية.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1٪ أمام منافسيه ، مما جعله الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

 ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2933.43 دولار للأوقية بعد ذلك وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2962.50 دولارًا يوم الثلاثاء.

 وتراجعت الفضة 1.3 بالمئة إلى 25.91 دولار للأوقية. البلاتين انخفض بنسبة 1٪ عند 1،216.02 دولار.

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