الذهب يتراجع لكنه يتجه للارتفاع الأسبوعي الرابع على التوالي

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتحقيق مكسب أسبوعي رابع على التوالي، إذ أدت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول إلى زيادة جاذبية المعدن.

وبحلول الساعة 0231 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2424.34 دولارا للأوقية. وارتفع بنسبة 0.7٪ حتى الآن هذا الأسبوع، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2483.60 دولارًا يوم الأربعاء. ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1.2 بالمئة إلى 2426.10 دولارا.

ومما ضغط على السبائك، ارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.1٪ يوم الجمعة، كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات.

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في أواندا لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، إن الذهب يشهد حاليًا بعض عمليات جني الأرباح، لكن الأمور تبدو إيجابية على المدى المتوسط ​​وسط حالة من عدم اليقين السياسي ومع اقتراب تخفيضات أسعار الفائدة.

تتوقع الأسواق فرصة بنسبة 98٪ لخفض سعر الفائدة الفيدرالي في سبتمبر، وفقًا لأداة CME FedWatch. وتميل جاذبية السبائك غير ذات العائد إلى التألق في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن قراءات التضخم الأخيرة "تضيف إلى حد ما إلى الثقة" بأن وتيرة زيادات الأسعار تعود إلى هدف البنك المركزي بطريقة مستدامة، مما يشير إلى أن التحول إلى خفض أسعار الفائدة قد لا يكون بعيدًا.

وفي الوقت نفسه، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي يوم الخميس: "ليس لدينا استقرار في الأسعار في الوقت الحالي".

وقالت جوليا خاندوشكو، الرئيس التنفيذي لشركة الوساطة الأوروبية مايند موني: "من المتوقع أن يؤدي الإعلان الرسمي عن تخفيف السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة أسعار الذهب. وبالتالي، من المحتمل أن تصل الأسعار إلى مستوى قياسي قدره 3000 دولار بحلول خريف عام 2024".

وفي مكان آخر، انخفضت صادرات الذهب السويسرية في يونيو إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2022 بسبب انخفاض الشحنات إلى الصين والهند، حسبما أظهرت بيانات الجمارك.

ومن بين المعادن الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 29.54 دولارا للأوقية، ونزل البلاتين 0.5 بالمئة إلى 962.65 دولارا ونزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 926.50 دولارا. واتجهت المعادن الثلاثة نحو الانخفاضات الأسبوعية.