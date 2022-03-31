الذهب يتراجع إلا أنه بصدد تسجيل أكبر مكاسب فصلية منذ أيلول 2020

شفق نيوز/ سجلت أسعار الذهب تراجعات محدودة، اليوم الخميس، لكن المعدن الأصفر يتجه لتحقيق أكبر مكاسب فصلية له منذ ايلول/ سبتمبر 2020، وذلك في ظل استمرار الحرب الأوكرانية الروسية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1921.55 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 05:07 بتوقيت غرينتش، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1925 دولاراً.

وخلال الربع الحالي، ارتفع الملاذ الآمن بحوالي 5%، وبـ 0.7% منذ بداية الشهر.

هذا ويعد الذهب مخزناً آمناً للقيمة في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وينظر إليه على أنه تحوط ضد زيادة التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن الاخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 24.59 دولار للأونصة، لكنها في طريقها لتحقيق أفضل ارتفاع فصلي منذ يونيو حزيران 2021.

وهبط البلاتين 0.8% إلى 982.22 دولار، لكنه يتجه لتحقيق أكبر مكسب فصلي منذ مارس آذار 2021.

وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 2259.76 دولاراً، لكنه في طريقه لتسجيل أكبر قفزة ربع سنوية له منذ سبتمبر أيلول 2020.