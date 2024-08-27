الذهب يتراجع قليلا مع تفوق قوة الدولار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب قليلا، يوم الثلاثاء ، بعد تعافي طفيف للدولار، لكن الخسائر حد منها تفاؤل المستثمرين بخفض وشيك لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة واستمرار المخاوف بشأن أزمة الشرق الأوسط.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2507.96 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:38 بتوقيت جرينتش. وارتفعت الأسعار أكثر من 21.5 بالمئة هذا العام لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2531.60 دولارا في 20 أغسطس آب.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.5 بالمئة إلى 2543.20 دولارا للأوقية.

ارتفع مؤشر الدولار قليلا مقابل منافسيه، مما جعل الذهب أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

يرى المتداولون أن هناك احتمالات بنسبة 70% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس واحتمالات بنسبة 30% لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس،

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 29.93 دولارا للأوقية، وهبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 957.55 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 959.90 دولارا.