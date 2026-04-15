الذهب يتراجع عن ذروته الشهرية بضغط من تعافي الدولار وهدوء التوترات

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في شهر واحد، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي وزيادة شهية المخاطرة في الأسواق، في ظل ترقب استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% ليصل إلى 4828.07 دولارًا للأونصة، بعد أن بلغ في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ 18 مارس، فيما استقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم يونيو عند 4851.30 دولارًا للأونصة.

وجاء هذا التراجع مع تعافي الدولار من أدنى مستوى له في أكثر من شهر، ما أدى إلى زيادة تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وتتجه أنظار الأسواق نحو احتمالية استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام المقبلة، وسط مساعٍ لإنهاء التوترات التي انعكست على حركة التجارة والطاقة عالميًا.

كما ساهمت هذه التطورات في تراجع أسعار النفط وارتفاع أسواق الأسهم، بدعم من آمال تهدئة الأوضاع في المنطقة، خاصة بعد إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم الممرات العالمية لنقل النفط.

وكان الرئيس الأمريكي قد أشار إلى إمكانية استئناف المحادثات خلال اليومين المقبلين، عقب تعثرها مؤخرًا، بالتزامن مع فرض قيود على الموانئ الإيرانية وتشديد الإجراءات على التجارة البحرية.

ورغم التراجع الطفيف في جلسة اليوم، لا تزال أسعار الذهب مرتفعة بنحو 1.6% منذ بداية الأسبوع.

وفي المعادن الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.8%، والبلاتين بنسبة 1.1%، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.1%