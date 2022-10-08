سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الذهب يتراجع عند الإغلاق رغم المكاسب الأسبوعية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-08T06:38:56+0000
الذهب يتراجع عند الإغلاق رغم المكاسب الأسبوعية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب عند الإغلاق يوم أمس الجمعة بعد صدور تقرير الوظائف الأميركية ومع ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 11.50 دولاراً أو 0.7% إلى 1709.3 دولارات للأونصة، لكنه سجل مكاسب أسبوعية بنحو 2.2%.

وكشفت بيانات تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة إضافة 263 ألف وظيفة الشهر الماضي، وعلى الرغم أن تلك المستويات دون التوقعات لكن معدل البطالة تراجع إلى 3.5%.

وتعزز تلك البيانات احتمالات أن يرفع الاحتياطي الفدرالي معدل الفائدة الاجتماع المقبل بنحو 75 نقطة أساس.

related

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Date: 2021-10-09 07:42:23
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

استقرار أسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2022-01-30 09:15:26
استقرار أسعار الذهب في الاسواق العراقية

انخفاض أسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2022-03-03 08:10:07
انخفاض أسعار الذهب في الاسواق العراقية

أسعار الذهب في بغداد واربيل

Date: 2022-09-13 08:35:12
أسعار الذهب في بغداد واربيل

الذهب يلامس أقل مستوى في 6 أسابيع

Date: 2020-09-23 08:19:28
الذهب يلامس أقل مستوى في 6 أسابيع

الذهب يتجه لأول خسارة أسبوعية منذ أكثر من شهر

Date: 2021-07-23 08:00:01
الذهب يتجه لأول خسارة أسبوعية منذ أكثر من شهر

انخفاض كبير يطرأ على أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Date: 2022-05-14 08:33:37
انخفاض كبير يطرأ على أسعار الذهب في الأسواق العراقية

ارتفاع أسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2021-11-02 09:25:11
ارتفاع أسعار الذهب في الاسواق العراقية