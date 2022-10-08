الذهب يتراجع عند الإغلاق رغم المكاسب الأسبوعية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب عند الإغلاق يوم أمس الجمعة بعد صدور تقرير الوظائف الأميركية ومع ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 11.50 دولاراً أو 0.7% إلى 1709.3 دولارات للأونصة، لكنه سجل مكاسب أسبوعية بنحو 2.2%.

وكشفت بيانات تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة إضافة 263 ألف وظيفة الشهر الماضي، وعلى الرغم أن تلك المستويات دون التوقعات لكن معدل البطالة تراجع إلى 3.5%.

وتعزز تلك البيانات احتمالات أن يرفع الاحتياطي الفدرالي معدل الفائدة الاجتماع المقبل بنحو 75 نقطة أساس.