الذهب يتراجع عالمياً وسط آمال اتفاق تجاري بين الصين وأمريكا

شفق نيوز/ تراجع الذهب، يوم الثلاثاء ،مع ترقب المشاركين في السوق المزيد من التطورات بشأن محادثات التجارة الجارية بين الولايات المتحدة والصين في لندن، حيث امتدت المفاوضات لليوم الثاني.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% ليصل إلى 3,311.16 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 01:25 بتوقيت غرينتش، كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.7% لتصل إلى 3,330.90 دولارًا.

وتستمر المحادثات التجارية رفيعة المستوى بين المسؤولين الأميركيين والصينيين لليوم الثاني، حيث تشمل المناقشات قضايا تتراوح من التعريفات الجمركية إلى قيود المعادن النادرة.

وفي الشهر الماضي، اتفق الجانبان على تعليق مؤقت للرسوم الجمركية، مما يوفر بعض الراحة للأسواق المالية.

وخرج المتداولون من محادثات الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع وهم يعتقدون أن البلدين لا يزالان على المسار الصحيح للتوصل إلى اتفاق تجاري أوسع، فقد يتراجع الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب."

في هذه الأثناء، ينتظر المستثمرون الآن بيانات التضخم في الولايات المتحدة يوم الأربعاء للحصول على المزيد من الإشارات حول مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ويكتسب الذهب جاذبية خلال الأوقات الجيوسياسية والاقتصادية غير المؤكدة ويميل إلى تحقيق أداء جيد عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 36.51 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1210.46 دولار، في حين انخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1071.75 دولار.