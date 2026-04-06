الذهب يتراجع عالمياً مع قوة الدولار وتراجع توقعات خفض الفائدة

انخفضت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الاثنين، بفعل قوة الدولار الأميركي وتراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، في ظل تداعيات الحرب الإيرانية والضغوط على الأسواق العالمية.

وتراجع الذهب الفوري بنسبة 0.9% إلى 4631.69 دولارًا للأونصة، فيما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.5% إلى 4657.50 دولارًا، وسط تداولات محدودة نتيجة إغلاق عدد من الأسواق في آسيا وأوروبا بسبب العطلات.

وجاء الانخفاض بعد صدور بيانات قوية عن سوق العمل في الولايات المتحدة، إذ ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة خلال مارس، مع تراجع معدل البطالة إلى 4.3%، ما عزز قوة الدولار ورفع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

كما تأثرت أسعار الذهب بارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الإمدادات، خاصة مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، ما زاد المخاوف التضخمية عالميًا.

في المقابل، تراجعت توقعات الأسواق بشأن خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي بعد أن كانت تشير سابقًا إلى إمكانية تنفيذ خفضين، وهو ما ضغط على الذهب الذي يُعد من الأصول التي لا تدرّ عائدًا.

كما انخفضت أسعار الفضة بنسبة 1.4%، والبلاتين بنسبة 0.9%، بينما استقرت أسعار البلاديوم دون تغير يُذكر.