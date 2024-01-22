الذهب يتراجع رغم هبوط الدولار وترقب لبيانات هامة للفيدرالي الأمريكي

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب عالمياً خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الاثنين، حيث يترقب المتداولون صدور مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وهو الأمر الذي قد يؤثر في قرار البنك المركزي في تحديد سعر وتوقعات الفائدة الأسبوع المقبل.

وتراجعت العقود الفورية للذهب الآن بنسبة 0.3% إلى 2023 دولاراً للأوقية، فيما تهبط العقود الآجلة للذهب بنحو 0.4% إلى 2021 دولاراً للأوقية، وعلى الجانب الآخر، يتراجع مؤشر الدولار بشكل طفيف بنحو 0.05% إلى 103.020 نقطة.

وفي الأسبوع الماضي، قال مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إنهم يحتاجون إلى مزيد من بيانات التضخم قبل إصدار أي قرار بشأن خفض أسعار الفائدة.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب تحسن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة، بجانب قوة سوق العمل، وأيضاً بيانات مبيعات التجزئة التي أشارت إلى أن الاقتصاد ما يزال قوياً.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي، في حين تراجعت العائدات على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوى في أكثر من شهر إلى 4.1111%.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 22.55 دولاراً للأوقية، واستقر البلاتين عند 898.95 دولاراً، ونزل البلاديوم 0.1% إلى 945.88 دولاراً.