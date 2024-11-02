الذهب يتراجع رغم صعود الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في اسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ، اليوم السبت (2 تشرين الثاني 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 577 الف دينار، وسعر الشراء 573 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 547 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 543 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 580 الف دينار 590 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 550 الفا و 560 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 685 ألف دينار، وعيار 21 بيع 600 الف دينار، وعيار 18 بيع 515 الف دينار .

وارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150500 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 150200 دينار مقابل 100 دولار .