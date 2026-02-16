الذهب يتراجع دون 5 آلاف دولار مع جني الأرباح

شفق نيوز- متابعة

تراجع الذهب، اليوم الاثنين، إلى ما دون 5 آلاف دولار للأونصة، مع اتجاه المتداولين إلى جني الأرباح من مكاسب الجلسة السابقة التي حفزتها بيانات تضخم أميركية معتدلة.

وانخفض الذهب الفوري بنسبة 1% ليصل إلى 4,991.75 دولاراً للأونصة، اعتباراً من الساعة 11:10 صباحاً في سنغافورة ( 6:10 صباحاً بتوقيت بغداد).

كما تراجعت الفضة بنسبة 2.5% إلى 75.46 دولاراً للأونصة، في حين تم تداول كل من البلاتين والبلاديوم على انخفاض طفيف.

وجاء هذا التراجع بعدما انخفض سعر المعدن النفيس بنسبة تصل إلى 1.1%، عقب ارتفاعه بنسبة 2.4% في الجلسة السابقة. وأظهرت بيانات أن مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.2% في يناير/كانون الثاني، ما هدأ المخاوف من قفزة أكبر، وعزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وفي الصين، تُغلق الأسواق هذا الأسبوع بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، ما يعني أن السيولة ستكون أضعف من المعتاد خلال التداولات الآسيوية.

وكان الذهب قد قفز إلى مستوى قياسي فوق 5,595 دولاراً في أواخر يناير/كانون الثاني، مدفوعاً بموجة شراء مضاربي، قبل أن يؤدي انهيار مفاجئ مع مطلع الشهر إلى تراجعه دون 4,500 دولار. وفي تداولات متقلبة، استعاد المعدن نحو نصف خسائره منذ ذلك الحين.

وتتوقع بنوك عدة أن يستأنف الذهب اتجاهه الصعودي، في ظل استمرار العوامل الداعمة للارتفاع، من بينها التوترات الجيوسياسية، والتساؤلات بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، والتحول الأوسع بعيداً عن الأصول التقليدية مثل العملات والسندات السيادية.