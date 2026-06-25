الذهب يتراجع دون 4 آلاف دولار للأونصة مع صعود الدولار وترقب الفيدرالي

شفق نيوز- متابعة

تراجعت أسعار الذهب، يوم الخميس، لتبقى قرب أدنى مستوياتها في أكثر من سبعة أشهر، مع استمرار قوة الدولار الأميركي وتصاعد توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 3985.89 دولاراً للأونصة، بعد أن سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2025. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.2% إلى 4001.60 دولاراً للأونصة.

ويتعرض المعدن النفيس لضغوط متزايدة مع توقع المتعاملين تنفيذ ثلاثة زيادات في أسعار الفائدة الأميركية خلال العام الجاري، في وقت ارتفع فيه الدولار إلى أعلى مستوى له في 13 شهراً، ما يزيد من تكلفة شراء الذهب على حائزي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، وهو المؤشر المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.2% إلى 57.33 دولاراً للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.2% إلى 1575.85 دولاراً، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 1170.25 دولاراً للأونصة.