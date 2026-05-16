الذهب يتراجع دون مليون دينار في بغداد وأربيل مع تذبذب أسعار الدولار

شفق نيوز - بغداد / أربيل

سجلت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، اليوم السبت، انخفاضاً بالأسواق المحلية في العاصمة بغداد وإقليم كوردستان، مع انطلاق التعاملات الصباحية في بداية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من (الخليجي والتركي والأوروبي) 982 ألف دينار، وسعر الشراء 978 ألفاً، في حين كانت الأسعار قد سجلت يوم الخميس الماضي مليوناً و12 ألف دينار.

وأشار المراسل، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 952 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 948 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة (المفرد)، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 985 و995 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 955 و965 ألفاً.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت انخفاضاً تزامناً مع تداولات بغداد، حيث بلغ سعر بيع عيار 22 مليوناً و21 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 975 ألفاً، فيما سجل عيار 18 سعر بيع بلغ 835 ألف دينار.

وجاء هذا التراجع تزامناً مع تباين أسعار الدولار؛ حيث ارتفعت الصيرفة في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتُسجلا 153,900 دينار مقابل كل 100 دولار، بعد أن سجلت يوم الخميس الماضي 153,800 دينار، بينما انخفضت أسعار الصرف في أربيل بشكل طفيف، حيث بلغ سعر البيع 153,500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153,400 دينار.

يُشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 كان قد تجاوز في (21 كانون الثاني 2026) حاجز المليون دينار وذلك للمرة الأولى في التاريخ بالأسواق المحلية العراقية، علماً أن تسعير الذهب لدى الصاغة يعتمد على عملية حسابية يدخل فيها سعر الأونصة عالمياً مع سعر صرف الدولار محلياً.