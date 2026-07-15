الذهب يتراجع تحت وطأة "مخاوف التضخم" وصعود النفط يكبّل جاذبية المعدن الأصفر

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، متأثرةً بموجة جني أرباح بعد قفزة تجاوزت الاثنين بالمائة في الجلسة السابقة، إذ أثار صعود أسعار النفط مخاوف متجددة من التضخم، ما ألقى بظلال من الضبابية حول مستقبل أسعار الفائدة الأميركية وضغط على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليتداول عند 4035.67 دولاراً للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب/أغسطس بنسبة 0.7% إلى 4042.20 دولاراً.

وكانت أسعار الذهب قد قفزت بأكثر من اثنين بالمئة لتلامس مستوى 4100.49 دولاراً للأوقية أمس الثلاثاء، ليتعافى من أدنى مستوياته في أسبوعين، مدعوماً ببيانات أظهرت تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال حزيران/يونيو الماضي إثر تراجع أسعار الطاقة.

ومع ذلك، حدت أسعار النفط من هذه المكاسب بعدما واصلت صعودها للجلسة الثالثة على التوالي، عقب إعادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية وتلويحه باستهداف البنية التحتية للطاقة هناك، في أحدث تصعيد تشهده المنطقة.

وفي هذا الصدد، قال كيلفين وونغ، محلل الأسواق لدى "أواندا": "السوق تجاوزت حالياً بيانات التضخم الأميركية كونه مؤشراً ذا أثر رجعي، بينما يتركز الاهتمام الآن على تشديد الحصار البحري عند مضيق هرمز، وهو ما يدفع أسعار النفط للأعلى ويبقي الذهب تحت ضغط مستمر".

ويؤدي ارتفاع أسعار الخام عادةً إلى تفاقم مخاوف التضخم، مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول؛ وهو السيناريو الذي يفقد الذهب جاذبيته كأداة تحوط بسبب ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% لتسجل 58.48 دولاراً للأوقية، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.2% إلى 1635.56 دولاراً، وصعد البلاديوم بنسبة 0.2% ليصل إلى 1307.11 دولارات.