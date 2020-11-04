الذهب يتراجع بفعل نتائج غير متوقعة للانتخابات الأمريكية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب يوم الأربعاء بفعل ارتفاع الدولار بعد نتائج أولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية أظهرت تقاربا شديدا يفوق المتوقع، مع فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا وتقدمه في عدة ولايات أخرى متأرجحة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1898.97 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0642 بتوقيت جرينتش، ليقلص خسائر بأكثر من واحد بالمئة تكبدها في وقت سابق بعد أن استغل بعض المستثمرين انخفاض السعر لشراء المعدن الأصفر. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1900.20 دولار للأوقية.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس "السوق تفقد الثقة في مسار واضح لفوز بايدن في الوقت الراهن... نشهد تراجعا في التداولات استنادا إلى فوز بايدن والتأثير الكبير لذلك أننا نرى الدولار يرتفع”>

ومن المتوقع أن يضخ بايدن تحفيزا أكبر في الاقتصاد الذي تعصف به جائحة فيروس كورونا.

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة، وهو ما ينتج عادة عن تحفيز كبير.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 1.7 بالمئة إلى 23.75 دولار. وتراجع البلاتين نحو واحد بالمئة إلى 858.38 دولار وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2270.78 دولار.