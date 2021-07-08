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الذهب يتراجع بفعل قوة الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-08T06:30:31+0000
الذهب يتراجع بفعل قوة الدولار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، يوم الخميس، متأثرة بقوة الدولار بعد دقائق من الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سلط الضوء على الضغوط التضخمية وأكد أن عمليات شراء الأصول متدنية هذا العام.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3٪ إلى 1797.46 دولارًا للأونصة اعتبارًا من 03:31 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1798.80 دولارا.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1٪ ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

تراجعت الفضة 0.8٪ إلى 25.92 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.7٪ إلى 2832.22 دولارًا ، وانخفض البلاتين 1.2٪ إلى 1072.51 دولارًا.

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