الذهب يتراجع بفعل تحسن شهية المخاطرة رغم ضعف الدولار واقتراب اتفاقات تجارية

شفق نيوز - بغداد / اربيل

تراجع الذهب الأربعاء، مع تحسن الإقبال على المخاطرة عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق تجاري مع اليابان قبل الموعد النهائي الوشيك لفرض رسوم جمركية لكن ضعف الدولار وانخفاض عوائد السندات حد من الخسائر.

هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3423.44 دولاراً للأوقية بحلول الساعة الـ01:36 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى نقطة له منذ 16 حزيران في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 3437.70 دولاراً.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة واليابان أبرمتا اتفاقا تجاريا يتضمن رسوما جمركية بنسبة 15% على الواردات الأمريكية من اليابان.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن مسؤولين أميركيين وصينيين سيجتمعون في ستوكهولم الأسبوع المقبل لمناقشة تمديد الموعد النهائي إلى 12 آب للتفاوض على اتفاق تجاري.

وقال تيم واترر، كبير محللي السوق في سي.إم تريد "إذا تم توقيع المزيد من الصفقات التجارية قبل الأول من أغسطس آب، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الإقبال العام على المخاطرة وتقليل الطلب على الذهب...لكن إذا ظل الدولار تحت ضغط، فإن هذا سيبقي العودة إلى مستوى 3500 دولار للأوقية احتمالا ممكنا على المدى القريب".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 39.15 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3% إلى 1437.83 دولاراً، وتراجع البلاديوم 0.8% إلى 1264.96 دولاراً.