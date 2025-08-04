الذهب يتراجع بعد مكاسب قوية بدعم من بيانات الوظائف الأميركية

شفق نيوز– متابعة

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح بعد مكاسب قوية حققها المعدن الأصفر في الجلسة السابقة، مدعومة ببيانات وظائف أميركية أضعف من المتوقع.

وسجل سعر الذهب الفوري تراجعاً بنسبة 0.3% ليصل إلى 3,354.17 دولاراً للأوقية، بعدما قفز بأكثر من 2% يوم الجمعة الماضي.

في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.2% لتبلغ 3,407.10 دولارات.

وجاء هذا الأداء في أعقاب صدور بيانات وزارة العمل الأميركية التي أظهرت تباطؤ نمو الوظائف خلال يوليو/تموز، حيث ارتفعت الوظائف غير الزراعية بـ73 ألف وظيفة فقط، مقارنة بـ14 ألفاً في يونيو/ حزيران، ما عزز من توقعات الأسواق بإمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في أيلول/سبتمبر. وتشير التقديرات الحالية إلى احتمال بنسبة 81% لحدوث هذا الخفض.

وتأثرت الأسواق الآسيوية والأميركية سلباً أيضاً بتجدد المخاوف الاقتصادية، الأمر الذي زاد الضغط على الدولار.

وبالنسبة لباقي المعادن النفيسة، تراجعت الفضة بنسبة 0.6% إلى 36.80 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.6% إلى 1,307.02 دولار، بينما سجل البلاديوم هبوطاً بنسبة 0.9% ليبلغ 1,197.76 دولاراً.