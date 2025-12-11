الذهب يتراجع بعد خفض فائدة "الفيدرالي المنقسم".. والفضة تسجل مستوى قياسياً جديداً

شفق نيوز– متابعة

انخفضت أسعار الذهب، يوم الخميس، متراجعة عن أعلى مستوى بلغته خلال نحو أسبوع، بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي خفض أسعار الفائدة بشكل منقسم، ما ترك المستثمرين أمام حالة من عدم اليقين بشأن وتيرة التيسير النقدي خلال العام المقبل، في وقت واصلت فيه الفضة تسجيل مستويات تاريخية.

وتراجع الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 4221.49 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس أعلى مستوى منذ 5 ديسمبر/ كانون الأول في وقت سابق من الجلسة، فيما صعدت العقود الآجلة للذهب الاميركي تسليم فبراير/ شباك بنسبة 0.6% إلى 4249.70 دولاراً للأونصة.

وقام الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في تصويت منقسم يوم أمس الأربعاء، لكنه أشار إلى أن تكاليف الاقتراض قد لا تنخفض أكثر قبل ظهور دلائل أوضح على تباطؤ سوق العمل وتراجع التضخم الذي لا يزال مرتفعاً إلى حد ما.

ورغم أن غالبية صناع السياسات يتوقعون الحاجة إلى خفض إضافي لأسعار الفائدة العام المقبل، فإن ستة مسؤولين—في خطوة غير مسبوقة—عارضوا حتى الخفض الأخير البالغ ربع نقطة.

كما امتنع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، عن تقديم أي توجيهات بشأن توقيت التخفيضات المقبلة في الفائدة.

وسجّلت الفضة مكاسب جديدة، إذ ارتفع سعرها الفوري بنسبة 0.8% إلى 62.25 دولاراً للأونصة بعد أن لامس مستوى قياسياً بلغ 62.88 دولاراً في وقت سابق من الجلسة، ليصل معدل صعودها منذ بداية العام إلى 113%، مدعوماً بالطلب الصناعي القوي وتراجع المخزونات وإدراج المعدن في قائمة المعادن الحيوية الاميركية.

وفي المعادن الأخرى، صعد البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1660.50 دولاراً، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.2% ليسجل 1479.70 دولاراً.