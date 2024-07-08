الذهب يتراجع بعد تسجيل أعلى مستوى في شهر

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، مع قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد أن بلغ الذهب أعلى مستوى في أكثر من شهر في الجلسة السابقة بفعل تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر/أيلول.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2382.17 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0346 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ 22 مايو/أيار يوم الجمعة .

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2391.10 دولارا.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة الماضي، أن معدل البطالة بلغ أعلى مستوى في عامين ونصف العام عند 4.1%، مما يشير إلى ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة.

وامتنع البنك المركزي الصيني، أكبر مستهلك للذهب في العالم، عن شراء الذهب لتعزيز احتياطياته للشهر الثاني على التوالي في يونيو/حزيران.

وهبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 31.06 دولارا للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى في شهر في الجلسة السابقة.

وهبط البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1019.24 دولارا للأوقية وهبط البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 1007.66 دولارات للأوقية.