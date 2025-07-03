الذهب يتراجع بعد اتفاق تجاري بين أمريكا وفيتنام

شفق نيوز – متابعة

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية، يوم الخميس، مع انحسار التوتر بين الولايات المتحدة وفيتنام عقب إبرامهما اتفاقاً تجارياً، بينما يترقب المتعاملون بيانات الوظائف الأمريكية في وقت لاحق من اليوم للحصول على مؤشرات حول مسار الفائدة في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 00:29 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 3345.57 دولاراً للأوقية (الأونصة). وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3356.60 دولاراً.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية أقل مما تعهدت به بنسبة 20% على سلع مختلفة من فيتنام.

وتعد الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا عاشر أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، سعى المفاوضون الأمريكيون والهنود إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لخفض التعريفات الجمركية قبل الموعد النهائي الذي حدده ترامب في التاسع من تموز/ يوليو الجاري.

ولم يظهر ترامب مؤشرات على تمديد الموعد النهائي للمفاوضات على الرغم من تعثر المناقشات مع اليابان، وهي شريك تجاري رئيسي آخر، لكنه عبر عن تفاؤله بشأن الاتفاق مع الهند.

وتتوقع السوق حالياً خفض سعر الفائدة الأمريكية 66 نقطة أساس هذا العام بين أيلول/ سبتمبر وكانون الأول/ ديسمبر المقبلين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 36.36 دولاراً للأوقية، وخسر البلاتين 0.5% إلى 1412.13 دولاراً، وهبط البلاديوم 0.4% إلى 1150.28 دولاراً.