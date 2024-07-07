الذهب يتراجع ببغداد ويرتفع في أربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي"، يوم الأحد، في الأسواق المحلية ببغداد، فيما ارتفعت في أربيل عاصمة غقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 485 ألف دينار، وسعر الشراء 481 ألف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 455 ألف دينار، بينما بلغ سعر الشراء451 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 490 ألفاً و500 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 460 ألفا و470 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجل عيار 24، 575 ألف دينار، وعيار 21، 503 آلاف دينار، وعيار 18، 430 ألف دينار.