الذهب يتراجع بانتظار مؤشرات الفائدة الأمريكية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب يوم الخميس، وتخلت عن أعلى مستوياتها على الإطلاق التي سجلتها في وقت سابق من هذا الأسبوع، وذلك وسط ارتفاع الدولار قبل نشر بيانات للوظائف في الولايات المتحدة وخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي قد يقدم مزيدا من المؤشرات حول توقعات أسعار الفائدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2500.65 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:43 بتوقيت غرينتش ليتداول دون أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله الثلاثاء، وبلغ 2531.60 دولار.

كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2537.10 دولارا.

وبعد أن لامس الأربعاء، أدنى مستوى له منذ أواخر كانون الأول ارتفع مؤشر الدولار 0.2% عقب نشر محضر الاجتماع الذي عقده المركزي الأميركي يومي 30 و31 تموز وأظهر أن المسؤولين يميلون بقوة لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

ويترقب المستثمرون الآن ندوة جاكسون هول الاقتصادية التي تبدأ الخميس، ومن المقرر أن يتحدث فيها رئيس المركزي الأميركي جيروم باول الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 29.37 دولارا للأوقية، وهبط البلاتين 0.41% إلى 959.76 دولارا، وانخفض البلاديوم 0.3% إلى 948.55 دولارا.