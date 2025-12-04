الذهب يتراجع بالتزامن مع الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم الخميس، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 842 ألف دينار، وسعر الشراء 838 ألف دينار، فيما كانت الأسعار ليوم أمس الأربعاء 845 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 812 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 808 آلاف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 845 الفاً، و 855 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 815 ألفاً و 825 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في اربيل فقد سجلت انخفاضا أيضا ،حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 880 ألف دينار، وعيار 21 بيع 840 الفاً، وعيار 18 بيع 720 ألف دينار.

هذا وشهدت أسعار صرف الدولار الأميركي في وقت سابق من صباح اليوم، في أسواق العاصمة بغداد و في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 142600 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما بلغت يوم امس الاربعاء 142650 دينارا مقابل 100 دولار.