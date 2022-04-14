الذهب يتراجع الا انه في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية

شفق نيوز/ تراجعت اسعار الذهب، اليوم الخميس، لكنها كانت مهيأة لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثانية على التوالي حيث أدت الأزمة الأوكرانية واتساع الضغوط التضخمية إلى زيادة جاذبية المعدن الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.

وتغير سعر الذهب الفوري قليلاً عند 1،974.28 دولاراً للأوقية ، اعتبارًا من 04:26 بتوقيت غرينتش، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1،977.60 دولار.

واكتسب المعدن حوالي 1.4٪ حتى الآن خلال الأسبوع.

وقال محافظ بنك الاحتياطي الفدرالي برينارد أمس الاول الثلاثاء، إن البنك المركزي الأمريكي سيجري سلسلة من زيادات أسعار الفائدة ويبدأ في خفض حيازاته من السندات في أقرب وقت في يونيو/حزيران للمساعدة في خفض التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في أربعة عقود في مارس/ آذار.

وتعتبر السبائك التي لا تدر عائدًا مخزنًا آمنًا للقيمة في أوقات عدم اليقين والتحوط ضد التضخم.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته في مايو/ ايار 2020 بعد انخفاض عوائد سندات الخزانة، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لأصحاب العملات الآخرين.

واستقر سعر الفضة الفورية عند 25.73 دولارًا للأونصة، ولم يتغير البلاتين عند 986.27 دولارًا، وارتفع البلاديوم 2.3 بالمئة إلى 2368.85 دولارًا.