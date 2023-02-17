الذهب يتراجع

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، وهي في طريقها لتسجيل تراجع للأسبوع الثالث على التوالي، إذ يشعر المستثمرون بالقلق إزاء احتمال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية.

وبحلول الساعة 0548 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% عند 1827.09 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ أوائل يناير/ كانون الثاني.

وانخفض المعدن الأصفر 2% حتى الآن هذا الأسبوع.

كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1835.70 دولاراً.

ويعد الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في "تيستي لايف": إن "بيانات هذا الأسبوع التي تظهر قوة مبيعات التجزئة وارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، يبدو أنها تغذي إعادة تقييم... تعتقد الأسواق أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتجه لمزيد من التشديد النقدي، وهذا أمر سيئ للغاية بالنسبة للذهب".

وأكد العديد من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع، أنه يجب مواصلة التشديد النقدي لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف عند اثنين بالمئة.

وتتوقع الأسواق الآن أن تصل أسعار الفائدة إلى ما يزيد عن 5% بحلول مايو/ أيار والبقاء عند تلك المستويات خلال العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% لتصل إلى 21.45 دولاراً للأوقية.

كما انخفض البلاتين 0.4% عند 916.93 دولار وكذلك البلاديوم 1.3% إلى 1491.38 دولاراً.