الذهب يتذبذب مع تصاعد التوترات في إيران وترقب الفائدة الأميركية

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

تذبذبت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، مع ترقب الأسواق تطورات التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب انتظار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن مسار أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.5% إلى 4125.59 دولاراً للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ الثاني من يوليو، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.5% إلى 4136.30 دولاراً للأونصة.

وجاءت تحركات المعدن النفيس بعد الضربات الأمريكية الجديدة ضد إيران، التي دفعت أسعار النفط والدولار إلى الارتفاع، وسط مخاوف من تأثير التوترات على التضخم العالمي.

كما رفعت الأسواق توقعاتها لزيادة أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر إلى أكثر من 63%، بانتظار صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي للحصول على إشارات بشأن السياسة النقدية المقبلة.

وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة إلى 60.47 دولاراً للأونصة، بينما تراجع البلاتين إلى 1635.45 دولاراً والبلاديوم إلى 1268.64 دولاراً.