الذهب يتخلى عن ذروة 5 أشهر

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب عن ذروة خمسة أشهر التي سجلتها في الجلسة الماضية، اليوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة قبيل بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع، بالتزامن مع بحث المستثمرين عن أي علامات بشأن تداعيات عالمية للصراع في الشرق الأوسط.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 1988 دولارا للأوقية، فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.22% إلى 1977 دولاراً للأوقية.

وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ منتصف مايو أيار يوم الجمعة، حيث صعدت بنحو تسعة بالمئة في الأسبوعين الماضيين مع تفضيل المستثمرين للذهب كملاذ آمن وسط مخاوف من اتساع الحرب بين إسرائيل وحماس إلى نزاع أوسع في الشرق الأوسط.