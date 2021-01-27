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الذهب يتحرك في نطاق محدود

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-27T08:19:41+0000
الذهب يتحرك في نطاق محدود

شفق نيوز/ سجلت تداولات الذهب نطاقا محدودا، اليوم الأربعاء ، إذ يترقب المتعاملون في السوق قرار الفدرالي الأميركي بشأن السياسة النقدية والتطورات المتعلقة بحزمة تحفيز للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا في أكبر اقتصاد في العالم.

هذا وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1849.16 دولارا للأونصة بحلول الساعة 06:42 بتوقيت غرينتش. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1847.50 دولارا.

ومن المتوقع أن يُبقي الفدرالي الأميركي على موقفه بشأن السياسات حين يعلن عن قراره بحلول الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش. وسيتابع المستثمرون تعليقات جيروم باول رئيس البنك لاستقاء مؤشرات عن حالة الاقتصاد.

هذا وتتركز الأنظار أيضا على خطة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار للرئيس جو بايدن، والتي لاقت معارضة من الجمهوريين بشأن حجمها.

وتلقى الذهب بعض الدعم من مخاوف بشأن ارتفاع الإصابات العالمية بفيروس كورونا، والتي تجاوزت 100 مليون، في الوقت الذي تواجه فيه دول صعوبات في ظل نقص اللقاحات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1% إلى 25.41 دولارا للأونصة، ونزل البلاتين 0.7% إلى 1091.08 دولارا وتراجع البلاديوم 0.1% إلى 2322.66 دولارا.

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