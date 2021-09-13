الذهب يتحرك في نطاق ضيق مع انتظار المستثمرين لبيانات التضخم

شفق نيوز/ ظلت أسعار الذهب عالقة في نطاق ضيق يوم الاثنين، مع انتظار المستثمرين الحذرين قراءات عن التضخم في الولايات المتحدة.

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.2٪ إلى 1791.01 دولار للأوقية بحلول الساعة 03:18 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل انخفاضًا أسبوعيًا بنسبة 2.1٪.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1791.90 دولار

هناك اعتقاد بأنه في حالة اختفاء التضخم، فسيتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يضغط عليه وهذا يعني تقليصًا أسرع ورفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعًا، وهو لن يكون ذلك جيدًا للذهب.

تُترجم العائدات المرتفعة إلى تكلفة فرصة أعلى لحيازة السبائك التي لا تحمل فائدة.

وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 956.70 دولار للأونصة ولمس أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2020.

سجل البلاديوم أدنى مستوى له منذ أغسطس 2020، لكنه استعاد بعض الخسائر ليرتفع بنسبة 0.3٪ عند 2144.98 دولار، واستقرت الفضة عند 23.71 دولار.