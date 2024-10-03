الذهب يتحرك في نطاق ضيق بانتظار بيانات أمريكية مهمة

شفق نيوز/ تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق، يوم الخميس، مع بقاء المتعاملين على الحياد قبيل بيانات اقتصادية أمريكية مهمة قد تقدم أدلة بشأن حجم تخفيضات أسعار الفائدة التي يتوقعها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من هذا العام.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2655.03 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:33 بتوقيت جرينتش.

وكانت الأسعار قد سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2685.42 دولارا في 26 سبتمبر/أيلول.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2675.40 دولارا للأوقية.

ويترقب المستثمرون بيانات قطاع الخدمات الصادرة عن معهد إدارة التوريدات وطلبات البطالة الأولية، المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، إلى جانب بيانات الرواتب غير الزراعية في الولايات المتحدة المتوقعة يوم الجمعة.

وانخفضت توقعات خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث تقدر الأسواق حاليًا فرصة بنسبة 36%، انخفاضًا من 57% الأسبوع الماضي.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 31.58 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 997.90 دولارا للأوقية، وخسر البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1001.80 دولارا للأوقية.