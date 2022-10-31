الذهب يتجه نحو سابع خسارة شهرية له على التوالي

شفق نيوز/ اتجهت أسعار الذهب نحو سابع خسارة شهرية على التوالي، اليوم الاثنين، بسبب ضغط أسعار الفائدة الأمريكية المتضخمة .

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1642.55 دولاراً للأونصة (الأوقية) في الساعة 03:31 بتوقيت جرينتش، لكنه انخفض واحد في المئة خلال الشهر حتى الآن.

واستقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي عند 1645.00 دولاراً أمريكياً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 19.14 دولاراً للأونصة.

وتراجع البلاتين 0.7 في المئة إلى 938.47 دولاراً ولكنه اتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية له منذ فبراير شباط 2021.

وارتفع البلاديوم واحد في المئة إلى 1919.00 دولاراً، ولكنه خسر 11 في المئة في أكتوبر / تشرين الأول في أكبر انخفاض شهري له منذ خمسة أشهر.