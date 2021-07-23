الذهب يتجه لأول خسارة أسبوعية منذ أكثر من شهر

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب، يوم الجمعة، لكنها تتجه لأول انخفاض أسبوعي في خمسة أسابيع، إذ تسبب صعود الدولار في جعل المعدن أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، وواجه الدعم القادم من انخفاض عائدات السندات الأمريكية.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1807.45 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:34 بتوقيت غرينتش.

والذهب متراجع 0.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1806.20 دولار.

وحام مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر مقابل عملات رئيسية أخرى، ويتجه للارتفاع الأسبوعي الثاني على التوالي.

وقالت فيتش سولوشنز في مذكرة: ”نتوقع أن يظل الذهب عالقا داخل نطاق في الأسابيع المقبلة. ومع ذلك، سيظل التضخم محركا رئيسيا لأسعار الذهب في الأشهر المقبلة، ويدعم الأسعار على المدى القريب“.

بدورها، قالت مارغريت يانغ، المحللة لدى ”ديلي إف إكس“: إن ”أسعار الذهب تحت الضغط لأن الدولار يحوم حول أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، والأسهم الأمريكية انتعشت خلال اليومين الماضيين؛ مما يعني أن المتعاملين يتغاضون عن بواعث القلق حيال فيروس كورونا ويعاودون التداول على أساس التضخم“.

ومما قدم بعض الدعم للذهب، تراجع العائدات على سندات الخزانة الأمريكية.

كما تراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 25.40 دولار للأوقية، وتتجه لثالث هبوط أسبوعي، في المقابل ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2727.94 دولار، واستقر البلاتين عند 1092.71 دولار.